Rinnovabili elettriche: 32,3% (29 ott) - PUN: 117,17 €/MWh (30 ott) - Petrolio WTI: 60,15 $/b - Gas Eu TTF: 32,12 €/MWh - CO2: 78,81 €/ton
Mercati gas: opportunità e rischi della nuova “ondata” di Gnl

Secondo l'Agenzia internazionale dell'energia, Stati Uniti e Qatar spingeranno l'export di gas naturale liquefatto nei prossimi cinque anni. Tendenze e previsioni nel rapporto "Gas 2025".
L’Energy Release 2.0 è in vigore, ma l’incertezza resta

La convergenza tra fotovoltaico galleggiante e agricoltura

Testo unico rinnovabili: correttivo in Unificata, Sardegna critica

Nuove soluzioni per ricavare energia per l’intelligenza artificiale

  • 30 Ottobre 2025

Mercati gas: opportunità e rischi della nuova “ondata” di Gnl

Secondo l'Agenzia internazionale dell'energia, Stati Uniti e Qatar spingeranno l'export di gas naturale liquefatto nei prossimi cinque anni. Tendenze e previsioni nel rapporto "Gas 2025".
  • 29 Ottobre 2025

L’Energy Release 2.0 è in vigore, ma l’incertezza resta

Pubblicato il provvedimento che corregge il meccanismo. Regole operative entro novembre. Ma claw-back e altre incognite rischiano di spaventare gli operatori.
  • 29 Ottobre 2025

La convergenza tra fotovoltaico galleggiante e agricoltura

I vincoli da considerare in aree private e su bacini in concessione approfonditi nel webinar Assistal sugli aspetti di diritto agrario e tutela della risorsa idrica.
  • 29 Ottobre 2025

Testo unico rinnovabili: correttivo in Unificata, Sardegna critica

Intanto il 28 ottobre si sono svolte le audizioni alla Camera su TU Fer e direttiva Red 3: le modifiche richieste da Italia Solare, Alleanza per il fotovoltaico e Anev.
  • 29 Ottobre 2025

Nuove soluzioni per ricavare energia per l’intelligenza artificiale

La corsa ai nuovi centri dati per l'AI sta creando una girandola di nuove soluzioni di generazione. Le ultime tendenze infrastrutturali, con motori di jet, BESS di rete, storage CO2.
Investimenti storage: in Spagna 840 milioni per più di 11 GWh
Massimiliano Cassano 29 Ottobre 2025
Ancora una bocciatura ai divieti generalizzati per le rinnovabili
Redazione QualEnergia.it 29 Ottobre 2025
Le graduatorie del secondo bando Fer 2
Redazione QualEnergia.it 29 Ottobre 2025
Strategie per un teleriscaldamento europeo più verde e competitivo
Riccardo Battisti 29 Ottobre 2025
  • 29 Ottobre 2025
In Liguria ancora contributi per energia rinnovabile negli edifici pubblici
  • 27 Ottobre 2025
Il Piemonte lavora alla sua “idro release”
  • 27 Ottobre 2025
Fotovoltaico e land use, quanto spazio c’è sui tetti?
  • 27 Ottobre 2025
L’energia in Parlamento questa settimana: 27-31 ottobre 2025
  • 27 Ottobre 2025
Boom delle batterie, ma la morsa cinese sul litio è un rischio
  • 27 Ottobre 2025
Nuovo round nel match Europa-Huawei sulla sicurezza delle infrastrutture
  • 27 Ottobre 2025
Energy Release, arriva l’ok della Corte dei Conti
  • 27 Ottobre 2025
Rinnovabili, potenza autorizzata e costi degli impianti in Italia
  • 27 Ottobre 2025
Le ambizioni climatiche ed energetiche di Roma
  • 27 Ottobre 2025
Rinnovabili sempre più competitive, soprattutto in Medio Oriente-Africa
  • 27 Ottobre 2025
Veneto: contributi per l’efficientamento energetico delle Scuole di Formazione Professionale
  • 24 Ottobre 2025
L’auto elettrica: paure, costi e realtà quotidiane. Il podcast
  • 24 Ottobre 2025
L’obiettivo Ue per il clima al 2040 è ancora in mare aperto
  • 24 Ottobre 2025
Autoconsumo a distanza, la nuova grande opportunità per il fotovoltaico
  • 24 Ottobre 2025
Agrivoltaico, in Sicilia parte il dialogo tra Italia Solare e la Cts
  • 24 Ottobre 2025
Ddl Bilancio, testo e approfondimenti al Senato
  • 24 Ottobre 2025
I super ammortamenti 2026 per rinnovabili ed efficienza
  • 24 Ottobre 2025
Riqualificazione energetica in edilizia: idee per un piano di riordino degli incentivi pubblici
  • 24 Ottobre 2025
Rinnovabili e distanze tra impianti: no a limiti regionali più restrittivi
  • 24 Ottobre 2025
Transizione energetica: corsi di laurea magistrale in apertura all’Università di Trieste
  • 24 Ottobre 2025
Sardegna, contributi alle PMI di settori specifici per efficienza energetica e rinnovabili
  • 23 Ottobre 2025
Sardegna, la mini moratoria supera il primo step
  • 23 Ottobre 2025
Prezzi elettrici negativi in Italia: se arriveranno, quando?
  • 23 Ottobre 2025
Usa all’attacco delle regole europee sul clima
  • 23 Ottobre 2025
L’agrivoltaico in Europa a più velocità: definizioni confuse o regole diseguali
  • 23 Ottobre 2025
Ets 2, nuove misure contro il caro-prezzi in edifici e trasporti
  • 23 Ottobre 2025
Una sentenza che chiarisce la voltura delle autorizzazioni
  • 23 Ottobre 2025
Enertronica Santerno chiede la liquidazione giudiziale
  • 23 Ottobre 2025
Le città italiane e gli impianti pubblici di energia rinnovabile
  • 23 Ottobre 2025
Emissioni, le nuove sfide per l’Italia sul mercato Ets
  • 23 Ottobre 2025
Piemonte: sovvenzioni per efficienza energetica e rinnovabili nelle sale cinematografiche
  • 22 Ottobre 2025
Quei biocarburanti nel motore del Governo
  • 22 Ottobre 2025
Testo unico Fer, il correttivo trasmesso al Parlamento
  • 22 Ottobre 2025
Dalle detrazioni al piano strutturale: l’Italia alla prova della direttiva “Case green”
  • 22 Ottobre 2025
Da Bruxelles sette misure contro il caro-energia
  • 22 Ottobre 2025
Zone di accelerazione, la proposta della Basilicata
  • 22 Ottobre 2025
Un’altra moratoria alle rinnovabili in Sardegna?
  • 22 Ottobre 2025
Condizionalità green, ecco le scelte degli energivori
  • 22 Ottobre 2025
Cer e autoconsumo, il Gse pubblica le tariffe premio eccedentarie per il 2024
  • 22 Ottobre 2025
Come far splendere le comunità energetiche
  • 22 Ottobre 2025
Dalle rinnovabili al petrolio, com’è andata l’energia nel 2024 secondo Eni
  • 22 Ottobre 2025
Bando in Puglia anche per l’efficienza energetica negli impianti sportivi pubblici
  • 21 Ottobre 2025
Dal Tar Abruzzo un chiarimento sui termini per impugnare un’autorizzazione
  • 21 Ottobre 2025
Stop totale al gas russo dal 2028: le decisioni del Consiglio Ue
  • 21 Ottobre 2025
Fotovoltaico, finalità e punti critici delle nuove Linee guida Ispra
  • 21 Ottobre 2025
Il piano del governo Uk per raddoppiare i green jobs
  • 21 Ottobre 2025
I data center e le previsioni di Terna e A2A

