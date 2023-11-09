ABBONAMENTO PRO
La formazione energetica in Italia
Energie dall’Europa
Energia in Parlamento
INFODATA ENERGIA
Rinnovabili elettriche: 32,3% (29 ott) - PUN: 117,17 €/MWh (30 ott) - Petrolio WTI: 60,15 $/b - Gas Eu TTF: 32,12 €/MWh - CO2: 78,81 €/ton
Abbonamento
Categorie
Accumulo Energetico
Biomassa
Cambiamenti climatici
Efficienza Energetica
Energia Nucleare
Eolico
Fonti Fossili
Fotovoltaico
Idrogeno
Mercato energetico
Mobilità sostenibile
Politiche Energia
Rinnovabili
Solare termico
Webinar tecnico
Mercati gas: opportunità e rischi della nuova “ondata” di Gnl
Secondo l'Agenzia internazionale dell'energia, Stati Uniti e Qatar spingeranno l'export di gas naturale liquefatto nei prossimi cinque anni. Tendenze e previsioni nel rapporto "Gas 2025".
Luca Re
30 Ottobre 2025
L’Energy Release 2.0 è in vigore, ma l’incertezza resta
Giulio Meneghello
29 Ottobre 2025
La convergenza tra fotovoltaico galleggiante e agricoltura
Antonio Junior Ruggiero
29 Ottobre 2025
Testo unico rinnovabili: correttivo in Unificata, Sardegna critica
Redazione QualEnergia.it
29 Ottobre 2025
Nuove soluzioni per ricavare energia per l’intelligenza artificiale
Lorenzo Vallecchi
29 Ottobre 2025
Mercati gas: opportunità e rischi della nuova “ondata” di Gnl
Secondo l'Agenzia internazionale dell'energia, Stati Uniti e Qatar spingeranno l'export di gas naturale liquefatto nei prossimi cinque anni. Tendenze e previsioni nel rapporto "Gas 2025".
29 Ottobre 2025
L’Energy Release 2.0 è in vigore, ma l’incertezza resta
Pubblicato il provvedimento che corregge il meccanismo. Regole operative entro novembre. Ma claw-back e altre incognite rischiano di spaventare gli operatori.
29 Ottobre 2025
La convergenza tra fotovoltaico galleggiante e agricoltura
I vincoli da considerare in aree private e su bacini in concessione approfonditi nel webinar Assistal sugli aspetti di diritto agrario e tutela della risorsa idrica.
29 Ottobre 2025
Testo unico rinnovabili: correttivo in Unificata, Sardegna critica
Intanto il 28 ottobre si sono svolte le audizioni alla Camera su TU Fer e direttiva Red 3: le modifiche richieste da Italia Solare, Alleanza per il fotovoltaico e Anev.
29 Ottobre 2025
Nuove soluzioni per ricavare energia per l’intelligenza artificiale
La corsa ai nuovi centri dati per l'AI sta creando una girandola di nuove soluzioni di generazione. Le ultime tendenze infrastrutturali, con motori di jet, BESS di rete, storage CO2.
Investimenti storage: in Spagna 840 milioni per più di 11 GWh
29 Ottobre 2025
Ancora una bocciatura ai divieti generalizzati per le rinnovabili
29 Ottobre 2025
Le graduatorie del secondo bando Fer 2
29 Ottobre 2025
Strategie per un teleriscaldamento europeo più verde e competitivo
29 Ottobre 2025
Ultimi Bandi
ULTIMI BANDI REGIONALI E NAZIONALI
ULTIMI BANDI
In Liguria ancora contributi per energia rinnovabile negli edifici pubblici
Veneto: contributi per l’efficientamento energetico delle Scuole di Formazione Professionale
Sardegna, contributi alle PMI di settori specifici per efficienza energetica e rinnovabili
Piemonte: sovvenzioni per efficienza energetica e rinnovabili nelle sale cinematografiche
ARCHIVIO BANDI ATTIVI
29 Ottobre 2025
In Liguria ancora contributi per energia rinnovabile negli edifici pubblici
27 Ottobre 2025
Il Piemonte lavora alla sua “idro release”
27 Ottobre 2025
Fotovoltaico e land use, quanto spazio c’è sui tetti?
27 Ottobre 2025
L’energia in Parlamento questa settimana: 27-31 ottobre 2025
27 Ottobre 2025
Boom delle batterie, ma la morsa cinese sul litio è un rischio
27 Ottobre 2025
Nuovo round nel match Europa-Huawei sulla sicurezza delle infrastrutture
News dalle Aziende
Partner
Energia sempre disponibile: il sistema integrato Fronius per l’autonomia domestica
29 Ottobre 2025
Adeguarsi alla delibera Arera 385/2025 con le soluzioni Fimer
27 Ottobre 2025
NetZero Milan torna tra un anno: appuntamento a ottobre 2026
24 Ottobre 2025
Il nuovo sistema di accumulo Huawei per tetti agricoli e agrivoltaico
23 Ottobre 2025
KEY 2026, l’expo-conference occuperà tutti i padiglioni della Fiera di Rimini
22 Ottobre 2025
Tutte le News dalle Aziende
Webinar
Video
Le soluzioni di Solplanet per il fotovoltaico
22 Settembre 2025
Fotovoltaico senza investimento? Come funziona la formula Gesco per imprese e professionisti
20 Giugno 2025
Progettare impianti fotovoltaici con RatedPower: la registrazione del webinar
9 Giugno 2025
CER tra tecnologia e incentivi: online il webinar
22 Maggio 2025
Webinar NetZero Milan: accumuli elettrochimici per l’industria e la rete
15 Aprile 2025
Webinar NetZero Milan: efficienza termica nell’industria e storage termico
25 Marzo 2025
Tutti i Webinar
Valerio Natalizia presenta Eco The Photovoltaic Group: modello integrato per il FV del futuro
19 Settembre 2025
Come scegliere, gestire e ricaricare un’auto elettrica
11 Settembre 2025
Build-to-sell e gestione integrata per 85 MW fotovoltaici: un’operazione tutta italiana
24 Luglio 2025
FIMER riparte: nuova proprietà, tecnologie e visione per il fotovoltaico
16 Giugno 2025
Non solo idro, le cooperative elettriche storiche puntano su fotovoltaico e batterie
13 Giugno 2025
La finanza lo sa: le rinnovabili un’occasione troppo grande per essere ignorata
23 Maggio 2025
Tutti i Video
27 Ottobre 2025
Energy Release, arriva l’ok della Corte dei Conti
27 Ottobre 2025
Rinnovabili, potenza autorizzata e costi degli impianti in Italia
27 Ottobre 2025
Le ambizioni climatiche ed energetiche di Roma
27 Ottobre 2025
Rinnovabili sempre più competitive, soprattutto in Medio Oriente-Africa
27 Ottobre 2025
Veneto: contributi per l’efficientamento energetico delle Scuole di Formazione Professionale
24 Ottobre 2025
L’auto elettrica: paure, costi e realtà quotidiane. Il podcast
24 Ottobre 2025
L’obiettivo Ue per il clima al 2040 è ancora in mare aperto
24 Ottobre 2025
Autoconsumo a distanza, la nuova grande opportunità per il fotovoltaico
Massimiliano Cassano
24 Ottobre 2025
Agrivoltaico, in Sicilia parte il dialogo tra Italia Solare e la Cts
24 Ottobre 2025
Ddl Bilancio, testo e approfondimenti al Senato
24 Ottobre 2025
I super ammortamenti 2026 per rinnovabili ed efficienza
24 Ottobre 2025
Riqualificazione energetica in edilizia: idee per un piano di riordino degli incentivi pubblici
24 Ottobre 2025
Rinnovabili e distanze tra impianti: no a limiti regionali più restrittivi
24 Ottobre 2025
Transizione energetica: corsi di laurea magistrale in apertura all’Università di Trieste
24 Ottobre 2025
Sardegna, contributi alle PMI di settori specifici per efficienza energetica e rinnovabili
23 Ottobre 2025
Sardegna, la mini moratoria supera il primo step
23 Ottobre 2025
Prezzi elettrici negativi in Italia: se arriveranno, quando?
23 Ottobre 2025
Usa all’attacco delle regole europee sul clima
23 Ottobre 2025
L’agrivoltaico in Europa a più velocità: definizioni confuse o regole diseguali
23 Ottobre 2025
Ets 2, nuove misure contro il caro-prezzi in edifici e trasporti
23 Ottobre 2025
Una sentenza che chiarisce la voltura delle autorizzazioni
23 Ottobre 2025
Enertronica Santerno chiede la liquidazione giudiziale
23 Ottobre 2025
Le città italiane e gli impianti pubblici di energia rinnovabile
23 Ottobre 2025
Emissioni, le nuove sfide per l’Italia sul mercato Ets
23 Ottobre 2025
Piemonte: sovvenzioni per efficienza energetica e rinnovabili nelle sale cinematografiche
22 Ottobre 2025
Quei biocarburanti nel motore del Governo
22 Ottobre 2025
Testo unico Fer, il correttivo trasmesso al Parlamento
22 Ottobre 2025
Dalle detrazioni al piano strutturale: l’Italia alla prova della direttiva “Case green”
22 Ottobre 2025
Da Bruxelles sette misure contro il caro-energia
22 Ottobre 2025
Zone di accelerazione, la proposta della Basilicata
22 Ottobre 2025
Un’altra moratoria alle rinnovabili in Sardegna?
22 Ottobre 2025
Condizionalità green, ecco le scelte degli energivori
22 Ottobre 2025
Cer e autoconsumo, il Gse pubblica le tariffe premio eccedentarie per il 2024
22 Ottobre 2025
Come far splendere le comunità energetiche
22 Ottobre 2025
Dalle rinnovabili al petrolio, com’è andata l’energia nel 2024 secondo Eni
22 Ottobre 2025
Bando in Puglia anche per l’efficienza energetica negli impianti sportivi pubblici
21 Ottobre 2025
Dal Tar Abruzzo un chiarimento sui termini per impugnare un’autorizzazione
21 Ottobre 2025
Stop totale al gas russo dal 2028: le decisioni del Consiglio Ue
21 Ottobre 2025
Fotovoltaico, finalità e punti critici delle nuove Linee guida Ispra
21 Ottobre 2025
Il piano del governo Uk per raddoppiare i green jobs
21 Ottobre 2025
I data center e le previsioni di Terna e A2A
Giulio Meneghello