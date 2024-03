Inverter e autoconsumo da FV: le novità tecnologiche di Kostal

Kostal è un’azienda tedesca che produce inverter e soluzioni per l’autoconsumo di elettricità da fotovoltaico nel residenziale e nel comparto commerciale e industriale.

Quali sono oggi per i produttori europei le sfide del processo produttivo, legate alle strozzature dell’approvvigionamento e agli “stop & go” della produzione? Di questo e altro abbiamo parlato con Luca Montanari, Country Manager Kostal Solar Electric Italia.

Durante KEY 2024 di Rimini, Kostal ha inoltre presentato tre novità che caratterizzeranno il 2024.

La prima riguarda la nuova generazione del Plenticore G3, l’inverter ibrido per il settore domestico, al quale si affianca il nuovo Plenticoin, un gettone digitale che permette di ampliare l’offerta di servizi Kostal a cui si può accedere.

C’è poi l’inverter di progetto PIKO CI 100 per impianti su grandi superfici, in particolare tetti commerciali e a terra: ha un grado di efficienza massimo oltre il 98% e perdite di conversione minime. Si può abbinare all’energy manager KOSTAL Smart Energy Meter, all’inverter per accumulo PLENTICORE BI e a un sistema di accumulo ad alta tensione.

Intervista a cura di Giorgia Piantanida