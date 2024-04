Comunità energetiche rinnovabili e potenzialità del ruolo dei Comuni

Nel percorso verso un modello di produzione energetica decentralizzata, le comunità energetiche avranno un ruolo centrale. Questo approccio non solo favorirà l’installazione di energia fonti rinnovabili, ma anche la creazione di reti locali più resilienti ed efficienti con la partecipazione sul territoriodi diversi soggetti.

Su questa tematica Weproject ha organizzato, in collaborazione con QualEnergia.it, un webinar che si è tenuto in diretta il 18 aprile 2024, dal titolo “Verso un futuro sostenibile: Comunità Energetiche, ultimi decreti e opportunità per i comuni”.

Sono intervenuti:

Ilaria Bresciani , Partner di Weproject e CEO di We2green

, Partner di Weproject e CEO di We2green Andrea Pini, Direttore Commerciale di Beghelli Servizi

I relatori hanno condiviso le loro conoscenze ed esperienze, offrendo spunti preziosi ai partecipanti interessati a creare nuove comunità energetiche e in cerca di un set completo di servizi e soluzioni per gestire una CER al meglio.

In questa occasione è stata presentata anche la piattaforma My Green Energy, appositamente creata per le Comunità Energetiche.

Qui sotto la registrazione integrale del webinar (durata: 53′):