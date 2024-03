Fronius Verto, in esclusiva a KEY 2024 il nuovo inverter per C&I, agrivoltaico e condomini

Fronius ha presentato in occasione di KEY 2024 il nuovo inverter Verto, pensato per installazioni commerciali, agrivoltaico e condomini. Il dispositivo sarà disponibile in Italia da settembre 2024 nelle taglie 25, 27, 30 e 33,3 kW.

Con questo inverter, secondo l’azienda produttrice, è possibile ottimizzare i rendimenti anche sui tetti più difficili. Del prodotto e del mercato a cui è rivolto abbiamo parlato con Matteo Poffe, Direttore Commerciale di Fronius Italia.

L’azienda, forte dell’esperienza acquisita nella gestione dei picchi di domanda a cui abbiamo assistito nel mercato residenziale, è pronta a rispondere ad eventuali aumenti delle richieste provenienti dal mercato di taglia commerciale e industriale.

Intervista a cura di Giorgia Piantanida (QualEnergia.it)