Dispacciamento, consultazione Gme sull’attuazione del Tide

Per dare attuazione alle previsioni introdotte dal Testo Integrato del Dispacciamento Elettrico (Tide), approvato dall’Arera nel luglio 2023 e con entrata in vigore prevista per il 1 gennaio 2025, Gme ha pubblicato venerdì scorso, 19 aprile, il documento di consultazione 1/2024 con le proposte di modifica delle regole del Mercato Elettrico e della Piattaforma dei […]