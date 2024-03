FV e mercato secondario. Perché vendere il proprio impianto incentivato può risultare conveniente?

Chi ha investito nel fotovoltaico di media taglia nel periodo dei Conti Energia si trova oggi davanti a un bivio: investire nell’ammodernamento tecnologico dei propri impianti oppure vendere gli asset a un investitore?

Proprio sugli impianti incentivati in Conto Energia (dal primo al quinto) con una taglia media di 1 MW, si concentra l’attività di LCF Alliance, investitore che opera nel mercato secondario italiano e che oggi ha un portafoglio di circa 130 impianti FV per un totale complessivo di circa 140 MW.

In molti casi, ci spiega Vincenzo Ventricelli, business developer di LCF Alliance, gli impianti nati sotto il Conto Energia sono stati realizzati in fretta, con tecnologie meno efficienti rispetto a quelle disponibili oggi sul mercato e con materiali prodotti da aziende che, in alcuni casi, non operano più in questo settore. Per questo LCF Alliance dopo aver acquistato gli asset si concentra sulle attività di revamping e repowering per ottimizzarne la produzione.

Inoltre, LCF è anche Indipendent Power Producer certificato e punta a vendere l’energia prodotta dai propri impianti tramite PPA.

Intervista a cura di Giorgia Piantanida (QualEnergia.it)