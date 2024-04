Il “Salone dell’Agrivoltaico” a Macfrut e i convegni sui progetti per il settore ortofrutticolo

Si parlerà di agro-fotovoltaico anche a Macfrut, dall’8 al 10 maggio al Rimini Expo Centre, l’evento di riferimento per i professionisti del settore ortofrutticolo in Italia e all’estero.

Il Salone dell’Agrivoltaico, powered by KEY, l’evento della fiera di Rimini, sarà una vetrina verticale sulle opportunità offerte dall’integrazione della produzione agricola alla generazione di energia fotovoltaica, per approfondire vantaggi e innovazioni dell’agrivoltaico, anche in questo specifico comparto agricolo.

Il nuovo salone coniuga fonti rinnovabili, uso sostenibile del suolo, tutela della biodiversità, e pratiche agricole, per promuovere la creazione di valore condiviso con il territorio e le comunità locali che ospitano gli impianti.

Ci sarà una parte espositiva con la presenza di un nutrito gruppo di imprese del settore, con tavoli tecnici dedicati a specifiche sessioni di presentazione di progetti.

Sono previsti una serie di convegni sui temi dell’agrivoltaico nel settore ortofrutticolo: Pac e misure Psr; strumenti di formazione per gli agronomi; frutticultura a rischio erosione genetica.

Due eventi, infine, sono dedicati a specifiche tematiche di respiro internazionale con particolare attenzione ad Africa e America Latina.

I CONVEGNI DEL SALONE DELL’AGRIVOLTAICO A MACFRUT

Sostenibilità economica dei sistemi agrivoltaici tra sperimentazione e maturità del mercato

a cura di Italia Solare in collaborazione con ANIE Rinnovabili

mercoledì, 8 maggio 2024 – ore 14 (Agrisolar Arena PAV.C1)

Agrivoltaics in Mediterranean countries: The Time Is Now!

English language event – with Italian language translation

organized by RES4 Africa Foundation

mercoledì, 8 maggio 2024 – ore 16 (Agrisolar Arena PAV.C1)

Agrivoltaico: quadro di riferimento, criticità, prospettive, esperienze pratiche

a cura di Elettricità Futura, ANIE

giovedì, 9 maggio 2024 – ore 11,30 (Agrisolar Arena PAV.C1)

L’agrivoltaico incontra l’ortofrutta

a cura di AIAS – Associazione Italiana Agrivoltaico Sostenibile, ENEA e CONAF

La partecipazione al convegno prevede il riconoscimento di CFP per gli agronomi previa iscrizione.

giovedì, 9 maggio 2024 – ore 14,30 (Agrisolar Arena PAV.C1)

Le opportunità di sviluppo dei sistemi agrivoltaici in America Latina

a cura di ETA Florence in collaborazione con IILA – Organizzazione Internazionale Italo-Latino Americana

Evento in lingua italiana – con traduzione in lingua inglese

venerdì, 10 maggio 2024 – ore 11,30 (Agrisolar Arena PAV.C1)

Per informazioni: Salone dell’Agrivoltaico