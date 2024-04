Approvato dal Parlamento Ue il regolamento sulle industrie net zero

Tra mercoledì e giovedì 24-25 aprile, il Parlamento Ue ha approvato in plenaria due importanti provvedimenti che interessano il futuro delle industrie europee: il regolamento Net Zero Industry Act (Nzia) e la proposta di direttiva sulla due diligence delle imprese. Con queste legislazioni, l’Europa punta ad avere aziende più competitive nei settori decisivi per la […]