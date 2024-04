Infrastrutture sportive: contributi in conto interessi dall’Istituto per il Credito Sportivo

Infrastrutture sportive: contributi in conto interessi dall’Istituto per il Credito Sportivo Redazione QualEnergia.it

Stanziato un plafond di 100 milioni di euro per mutui a tasso fisso e a tasso d’interesse zero, destinati agli Enti locali e territoriali per finanziare progetti di impianti sportivi, inclusi interventi di effciientamento energetico.

L’Istituto per il Credito Sportivo ha stanziato un plafond di 100 milioni di euro con provvista agevolata per mutui a tasso fisso e a tasso d’interesse completamente abbattuto, destinati agli Enti locali e territoriali per finanziare progetti di infrastrutture sportive da stipulare entro il 31/12/2024. Il Mutuo Ordinario Sport Enti Locali e Regioni SMC 2024 […] Questo contenuto è riservato agli Abbonati QualEnergia.it PRO

