Contributi in Puglia: riqualificazione edilizia residenziale pubblica nei piccoli comuni

Aggiornamento: Con Determina Dirigenziale n. 142 del 15/04/2024 del dirigente ad interim della Sezione Politiche Abitative è stato ulteriormente prorogato il termine ultimo per la presentazione delle candidature all’avviso pubblico rivolto a Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti ed ARCA per il finanziamento di interventi urgenti di recupero e/o manutenzione straordinaria in immobili di edilizia residenziale pubblica […]