Approvata in Umbria la legge sulle comunità energetiche

Via libera in Umbria alle misure per promuovere le comunità energetiche rinnovabili (Cer). Martedì 23 aprile, il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità la proposta di legge bipartisan intitolata “Promozione e sostegno delle comunità energetiche rinnovabili e dell’autoconsumo collettivo di energia rinnovabile” (link in basso). Con questa legge, evidenzia una nota della Regione, l’Umbria intende sostenere […]