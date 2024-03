AgroPV e utility scale con l’inverter SolarEdge da 330 kW e soluzioni per la sicurezza anche nel C&I

È forte l’attenzione delle imprese del fotovoltaico sul comparto C&I e per installazioni di tipo agrivoltaico.

Per quest’ultima tipologia di installazioni e, più in generale, per tutti gli impianti a terra utility scale di media taglia, SolarEdge Technologies punta sul suo nuovo inverter trifase da 330 kW, dotato di un ottimizzatore di potenza H1300 in grado di massimizzare la produzione dei pannelli solari e mitigare tutti i tipi di perdite di produzione legate all’ombreggiamento parziale e all’invecchiamento dei moduli, garantendo nel contempo la massima sicurezza del sistema.