Enagas, Snam e Fluxys: trasportano i problemi del passato nel nostro futuro

Webinar organizzato da ReCommon

Giovedì, 9 maggio – ore 18,30

Sarà disponibile interpretariato in italiano, inglese e spagnolo.

I tre dei maggiori gestori di reti di trasmissione del gas (TSO) europei sono pronti a rendere il futuro delle energie rinnovabili ingiusto come lo è oggi il presente fossile. In questo webinar verrà messa in luce la natura neocoloniale del futuro energetico che Fluxys, Enagas e Snam stanno progettando per noi.

Ascoltando gli attivisti di “Recommon” (Italia), “Ecologistas en Accion” e “ODG” (Spagna) e “Vredesactie” (Belgio) – organizzazioni attive nei Paesi in cui hanno sede i quartieri generali di queste aziende – scopriremo dove sono i loro punti deboli e come possiamo fare pressione su queste aziende per perseguire un percorso più giusto.

Intervengono:

Elena Gerebizza (ricercatrice e attivista di ReCommon)

(ricercatrice e attivista di ReCommon) Josep Nualart Corpas (project manager e ricercatore sulla transizione energetica e l’idrogeno nell’Osservatorio del Debito nella Globalizzazione (ODG), organizzazione con sede a Barcellona)

(project manager e ricercatore sulla transizione energetica e l’idrogeno nell’Osservatorio del Debito nella Globalizzazione (ODG), organizzazione con sede a Barcellona) Mattijs Van den Bussche (attivista presso l’organizzazione pacifista belga Vredesactie)

