Il biometano può coprire il 30% della domanda europea di gas entro il 2040

Il biometano ha un potenziale in netta crescita in Europa nei prossimi anni, con l’Italia ai primi posti e la possibilità di coprire circa un terzo dei consumi totali di gas. È quanto stima il nuovo rapporto della società di consulenza americana Guidehouse, commissionato dall’European Biogas Association (Eba), intitolato “Biogases towards 2040 and beyond” (link […]