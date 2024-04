Energy & Strategy Group del Politecnico di Milano organizza un convegno sull’edizione del 2024 del Renewable Energy Report.

Campus Bovisa, Politecnico di Milano – Aula Magna Carassa e Dadda, Via Labruschini 4, Milano

Il Renewable Energy Report si pone l’obiettivo di analizzare in maniera critica i progressi a livello nazionale per il raggiungimento degli obiettivi relativi alle energie rinnovabili in Italia, considerando sia gli aspetti tecnologici e di mercato che quelli normativi.

In particolare, verranno trattate le seguenti tematiche:

Aggiornamenti sulle installazioni dell’ultimo anno, si approfondiranno:

gli esiti delle ultime aste, l’apporto dei Power Purchase Agreement (PPA), e i rifacimenti e potenziamenti.

Trend relativi a tecnologie che possano:

ridurre il consumo di suolo facilitare l’integrazione delle rinnovabili non programmabili nel sistema elettrico

(LCOE) di fotovoltaico ed eolico. Aggiornamenti sul quadro normativo italiano per l’incentivazione delle fonti rinnovabili.

Analisi dell’impatto delle rinnovabili sulla filiera italiana.

Scenari di diffusione delle rinnovabili in Italia al 2030.

Il convegno di presentazione dei risultati del Renewable Energy Report 2024 coinvolgerà imprese le Partner della ricerca nel dibattito. Questo permetterà di discutere e approfondire le analisi svolte, rendendole uno strumento di lavoro per tutti coloro che operano o intendono operare nell’ambito delle energie rinnovabili.

Per informazioni e iscrizioni: ES Group