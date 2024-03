Monitoraggio degli asset fotovoltaici, parliamo di trend e novità con Meteocontrol

Entro il 31 maggio 2024 tutti gli impianti di produzione di energia elettrica connessi alla rete di media tensione italiana con una potenza nominale pari o superiore a 1 MW dovranno dotarsi di un Controllo Centrale di Impianto (CCI).

Ma come sta rispondendo il mercato a questo aggiornamento normativo? Ne abbiamo parlato con Giorgio Inforzato, Regional Manager EU South presso Meteocontrol Italia. L’azienda ha una soluzione completa, che comprende il CCI e tutti i servizi per allineare gli impianti FV alla normativa vigente e per collegarli alla rete elettrica italiana.

Meteocontrol ha anche una soluzione Cloud rivolta in particolare a O&M Manager, investitori o Asset Manager: una piattaforma di monitoraggio VCOM dotata di funzioni e interfacce aperte che si adattano alle esigenze dell’impianto FV.

Intervista a cura di Giorgia Piantanida