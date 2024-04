Record della produzione da rinnovabili nel primo trimestre 2024

Marzo 2024, con 10,7 TWh generati, è il marzo con la maggiore produzione da rinnovabili negli ultimi dieci anni in Italia.

Le rinnovabili hanno coperto il 41,8% della domanda elettrica del mese, che è in leggero calo (-1,4%) sul marzo 2023. Se confrontata con la produzione elettrica interna quella da rinnovabili ha potuto soddisfare il 51,9%.

Questo dato è stato favorito da un notevolissimo incremento (+140,4%) della produzione idroelettrica rispetto allo stesso mese di un anno fa. Sempre a marzo, la produzione da termoelettrico è calata di 3,5 TWh su marzo 2023. Quasi 1 TWh in più è l’import di energia elettrica.

Questi dati possono essere visualizzati nella tabella tratta dal report mensile di Terna (vedi allegato in basso).

Dati primo trimestre 2024

Nel periodo gennaio-marzo 2024, la richiesta elettrica del paese risulta in leggerissimo aumento (+0,7%) rispetto al primo trimestre 2023.

Il dato più significativo è che la produzione da fonti rinnovabili è al suo record storico con 28 TWh (+24,4% su primo trimestre 2023), riuscendo a coprire il 36,1% della domanda elettrica, anche in questo caso si tratta di un primato, come si può vedere dal grafico qui sotto.

In quest’altro grafico vediamo l’andamento della domanda di energia elettrica e la generazione da fonti rinnovabili nei primi trimestri, dal 2014 al 2024.

La produzione elettrica interna in Italia è in diminuzione del 4,2% sul 2023, mentre l’importazione di elettricità (17,5 TWh) è in aumento del 21,3% (+3 TWh).

Anche su base trimestrale è significativo l’apporto dell’energia idroelettrica: +4,3 TWh, pari a +83% circa. Anche sul primo trimestre 2022 l’incremento della generazione da idroelettrico nel primo trimestre 2024 è notevole (+79%).

Il fotovoltaico nel periodo gennaio-marzo ha prodotto il 5,7% in più dello stesso perido del 2023, mentre l’eolico il 12,8% in più.

Fotovoltaico ed eolico insieme, con 13,3 TWh, aumentano il loro contributo di 1,2 TWh. Nel grafico il contributo, in graduale e leggera crescita, delle due tecnologie nei primi trimestri degli anni dal 2014 al 2024.

In questo altro grafico il contributo percentuale in questa prima parte dell’anno delle diverse fonti rinnovabili sul fabbisogno elettrico in Italia. L’eolico ha coperto l’9,7% della domanda elettrica nazionale, il fotovoltaico è al 7,4%, l’idroelettrico l’11,8% (al netto dell’apporto dei pompaggi).

Eolico e fotovoltaico, insieme, nei primi due mesi dell’anno rappresentano il 47,3% di tutta la generazione da rinnovabili elettriche. l’idroelettrico sale al 33,9%.

