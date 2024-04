Weproject, “Verso un futuro sostenibile: Comunità Energetiche, ultimi decreti e opportunità per i comuni”

È online il webinar che si è svolto lo scorso 18 aprile 2024, dal titolo “Verso un futuro sostenibile: Comunità Energetiche, ultimi decreti e opportunità per i comuni”.

L’appuntamento è stato organizzato da Weproject, in collaborazione con QualEnergia.it.

Sono intervenuti:

Ilaria Bresciani , Partner di Weproject e CEO di We2green

Andrea Pini, Direttore Commerciale di Beghelli Servizi

I relatori hanno condiviso le loro conoscenze ed esperienze, offrendo spunti preziosi ai partecipanti interessati a creare nuove comunità energetiche e in cerca di un set completo di servizi e soluzioni per gestire una CER al meglio.

In questa occasione è stata presentata anche la piattaforma My Green Energy, appositamente creata per le Comunità Energetiche.

Per informazioni: My Green Energy

Qui sotto la registrazione integrale del webinar (durata: 53′):