Emilia Romagna: selezioni per la summer school su transizione sostenibile ed energetica

Pubblicata da Art-ER la manifestazione di interesse per selezionare fino a 30 dottorandi e ricercatori dell’Emilia-Romagna e alle sedi piacentine dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e del Politecnico di Milano per partecipare alla prima edizione della summer school dal titolo “Open innovation management for a sustainable transition” promossa dal progetto Ecosister.

Possono partecipare anche tutte le ricercatrici e i ricercatori a tempo determinato con contratto attivo almeno fino al 30 giugno 2024 con il Cnr con sede in Emilia-Romagna.

Il programma è in inglese

La summer school è totalmente gratuita e si svolgerà dal 10 al 14 giugno 2024 presso la foresteria di Capaccio nel comune di Santa Sofia in provincia di Forlì Cesena. Il programma sarà in lingua inglese e sarà composto da seminari frontali ed interattivi, study visit e dialogo con le imprese dell’ecosistema regionale dell’Emilia-Romagna.

Per candidarsi c’è tempo fino alle ore 13 del 6 maggio 2024.

I temi trattati



Si tratta un percorso esperienziale dedicato all’acquisizione di competenze sulla gestione dell’innovazione sui temi della transizione sostenibile e quindi sui temi energetici.

Queste le opportunità offerte dalla scuola estiva: accrescere le conoscenze sulle metodologie e sulle strategie di open innovation management; arricchire il profilo professionale per sfruttare al meglio le opportunità offerte dell’ecosistema dell’innovazione regionale; gestire processi di innovazione e cambiamento verso la transizione sostenibile.

La Summer School si inserisce all’interno dell’attività di technology transfer and innovation program (Ttip) per l’attuazione del progetto Ecosystem for sustainable transition in Emilia Romagna, finanziato all’interno del Pnrr (Missione 4, componente 2, investimento 1.5, creazione e rafforzamento di ecosistemi dell’innovazione per la sostenibilità).