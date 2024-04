Sudafrica, in funzione parco solare da 540 MW con 1,1 GWh di accumuli

Entra in funzione in Sudafrica, più precisamente nella città di Kenhardt, nella provincia di Northern Cape, uno dei più grandi impianti ibridi con fotovoltaico e accumuli al mondo.

Si tratta di un progetto da 540 MW di FV e 1,1 GWh di stoccaggio. La costruzione dell’impianto ha richiesto meno di due anni: era infatti iniziata nel luglio del 2022. L’estensione è di 879 ettari, da nord a sud misura 10 chilometri ed è composto da quasi 1 milione di moduli. L’impianto di batterie comprende invece 456 unità.

Il proprietario è l’azienda norvegese Scatec ASA, che detiene una partecipazione del 51% nel progetto, costato 1 miliardo di dollari. Il restante 49% è in capo alla società di investimento sudafricana H1 Holdings.

L’annuncio della messa in funzione dell’impianto è stato fatto dal Ceo di Scatec ASA, Terje Pilskog, lo scorso 18 aprile nel discorso di apertura dell’assemblea generale aziendale ad Oslo.

“Questo progetto è molto più di una semplice centrale elettrica, è una testimonianza del potenziale illimitato dell’integrazione di energia solare e batterie di accumulo per soddisfare le esigenze energetiche in continua evoluzione di oggi e di domani”, ha dichiarato Pilskog in una nota che descrive l’impianto pubblicata a dicembre 2023.

L’energia prodotta verrà venduta grazie a un PPA firmato con l’ente statale Eskom della durata di 20 anni.

Altri investimenti in rinnovabili sono attesi nella provincia di Northen Cape, ha fatto sapere il ministro sudafricano per l’Elettricità, Kgosientsho Ramokgopa. In quell’area, nel dicembre 2023, la saudita ACWA Power ha firmato un PPA ventennale con Eskom per un impianto solare da 442 MW con 1,2 GWh di accumuli.

Scatec ASA è entrata nel mercato sudafricano nel 2010. Con 730 MW in funzione è uno dei principali attori solari nel Paese. Nel giugno 2023 aveva annunciato la chiusura finanziaria di altri tre progetti FV, nella provincia di Western Cape, per una capacità totale di 273 MW: anche questi, una volta operativi, forniranno energia nell’ambito di un PPA ventennale.

Secondo l’Africa Solar Industry Association (Afsia), con i suoi 7,78 GW, il Sudafrica rappresenta quasi la metà dei 16 GW complessivi installati nel continente. Il secondo maggior contributore è l’Egitto con poco più di 3 GW.