Transizione 5.0, le critiche degli energivori: “esclusioni incomprensibili”

Le industrie italiane con elevati consumi di energia sono critiche sul nuovo piano Transizione 5.0 previsto dal decreto Pnrr 4 (art. 38), che ieri è stato approvato in via definitiva dal Senato. A non piacere alle grandi imprese della carta, del vetro e di altri settori, è l’esclusione dalla nuova misura di molte aziende che […]