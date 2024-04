Gesco spa realizza impianti fotovoltaici e di cogenerazione per due aziende del cuneese

Nissha Metallizing Solutions e Sibelco sono due aziende in provincia di Cuneo molto diverse tra loro, ma entrambe hanno puntato sull’efficientamento energetico affidandosi a Gesco Spa, Energy Service Company indipendente, specializzata nell’ideazione, implementazione e finanziamento di impianti fotovoltaici e di cogenerazione.

Per Sibelco Italia è stato installato un parco fotovoltaico sulle colline di Robilante (CN) che riesce a generare energia elettrica anche quando nevica. L’azienda è la filiale italiana dell’omonimo gruppo belga leader mondiale nella produzione di materie prime per applicazioni industriali nei settori del vetro, dell’edilizia, della ceramica, della chimica e dell’agricoltura.

L’impianto è costituito da 2.246 pannelli fotovoltaici bifacciali, realizzati da Gesco Spa (vedi foto in alto); ha una potenza di picco di 999 kW e converte in energia elettrica anche la componente di luce solare riflessa dalla neve sul retro dei pannelli, consentendo all’azienda di autoprodurre una rilevante quota di elettricità, abbattendo di oltre il 40% il prezzo dell’energia elettrica rispetto al prezzo di acquisto dalla rete.

Sempre in provincia di Cuneo, a Casalgrasso, Nissha Metallizing Solutions arriverà ad autoprodurre l’85% del proprio fabbisogno elettrico grazie a due impianti, realizzati sempre da Gesco, uno di cogenerazione (da 2 MW) e l’altro fotovoltaico (272 kWp).

I nuovi impianti hanno un valore complessivo di circa 3 milioni di euro, totalmente finanziati dalla stessa Gesco; genereranno un risparmio annuo di 1 milione di euro sulla bolletta elettrica.

Il piano di efficientamento energetico di Nissha Metallizing Solutions, azienda di packaging con 170 dipendenti e un fatturato di circa 80 milioni di euro, consentirà di bilanciare l’aumento del costo energetico provocato dalle tensioni internazionali e inflazionistiche degli ultimi anni ed è stato scelto come progetto pilota per altri cinque stabilimenti del gruppo giapponese Nissha.

“L’impianto Sibelco di Robilante è una soluzione di avanguardia che può essere replicata in molti contesti analoghi dove esistono difficoltà oggettive per l’inserimento di impianti fotovoltaici, soprattutto a causa dei lunghi periodi di innevamento, come avviene per le comunità montane”, ha dichiarato Andrea Giannini, fondatore e Amministratore delegato di Gesco.

“Mentre gli impianti realizzati impianti per Nissha Metallizing Solutions – spiega Giannini – ci hanno permesso di sviluppare un progetto integrato e altamente personalizzato, per uno stabilimento con specifiche esigenze in termini di spazi disponibili e di fabbisogni energetici”.

Gesco Spa, fondata nel 2006, è una delle maggiori Energy Service Company (ESCo) indipendenti in Italia, ha sede a Monteriggioni, in provincia di Siena, e ha al suo interno tutto il know-how per progettare, realizzare, gestire e manutenere impianti di cogenerazione e impianti fotovoltaici, garantendo anche la copertura finanziaria dei costi di costruzione ed esercizio.