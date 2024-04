Fotovoltaico, l’Italia torna nella top ten mondiale

Numeri positivi per l’Italia nel report “Snapshot of global PV markets 2024” dell’International Energy Agency (Iea). Il documento pone il nostro Paese al nono posto nel mondo sia per nuova potenza fotovoltaica installata nello scorso anno (5,3 GW) sia per potenza totale cumulata (30,3 GW). Nel report di dodici mesi fa (quindi pubblicato nel 2023 […]