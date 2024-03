Fotovoltaico, storage, ricarica EV ed eolico: le interviste di QualEnergia.it a KEY 2024

Fotovoltaico e pompe di calore per elettrificare i consumi domestici

LG Electronics, come eliminare la bolletta del gas nel residenziale

Intervista ad Alessandro Marinosci, ESS Sales Engineer di LG Electronics, per fare il punto su opportunità ed eventuali criticità legate alla scelta di elettrificare i consumi domestici.



Fotovoltaico, pompa di calore e sistema di accumulo nel concept full electric di Viessmann

Soluzioni per elettrificare i consumi e la climatizzazione domestica. Intervista ad Alberto Villa, esperto di efficienza energetica di Viessmann.



Fotovoltaico per C&I

Longi nel segmento C&I con il nuovo modulo fotovoltaico Himo 7

Un’intervista con René Kotulla, Senior key account manager C&I Italy di LONGi Solar.

Monitoraggio degli asset fotovoltaici, parliamo di trend e novità con Meteocontrol

Un’intervista a Giorgio Inforzato, Regional Manager EU South presso Meteocontrol Italia.



AgroPV e utility scale con l’inverter SolarEdge da 330 kW e soluzioni per la sicurezza anche nel C&I

Le funzionalità del nuovo inverter trifase da 330 kW di SolarEdge spiegate da Christian Carraro, General Manager Solar Technology Italia. La tecnologia e le opportunità di mercato.



Inverter e autoconsumo da FV: le novità tecnologiche di Kostal

L’intervista a Luca Montanari, Country Manager Kostal Solar Electric Italia.



Fronius Verto, in esclusiva a KEY 2024 il nuovo inverter per C&I, agrivoltaico e condomini

L’inverter Fronius sarà ordinabile da giugno in Germania e Austria e da settembre 2024 arriverà in Italia. Intervista a Matteo Poffe.



Accumulo energetico per le imprese, sonnen presenta il nuovo sonnenPro FlexStack

Una soluzione modulare e adatta all’installazione esterna. Ne abbiamo parlato con Fabio Ottavi, General Manager di sonnen.



Accumulo FV nel C&I: le prospettive di un mercato giovane secondo Energy SpA

Il mercato dei sistemi di accumulo, anche in ambito C&I, è in crescita e ha spinto Energy ad avviare i lavori per una gigafactory di batterie al litio a Sant’Angelo di Piove di Sacco.



Ricarica veicoli elettrici

Ricarica EV nei settori C&I e residenziale: il mercato e una panoramica sui prodotti di Scame

Il mercato delle colonnine di ricarica, con particolare attenzione al comparto C&I, analizzato in un’intervista con Gerald Avondo, Head of Product and services E-Mobility di Scame.



Turbine eoliche



Eolico, le turbine Leitwind superano la prova di conformità alla CEI-016

Incontro con Davide Albani, Head of B.U. di Leitwind e Cristian Albergati, Technical Sales Account – Renewable Energies Industry Division di Kiwa.



