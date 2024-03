Fotovoltaico, pompa di calore e sistema di accumulo nel concept full electric di Viessmann

Un sistema integrato costituito da pompa di calore e fotovoltaico con accumulo è una delle possibili soluzioni per elettrificare i consumi domestici e la climatizzazione della propria abitazione.

In questa breve video-intervista Alberto Villa, esperto di efficienza energetica di Viessmann Italia, registrata a KEY di Rimini, ha presentato le soluzioni dell’azienda per l’elettrificazione dei consumi residenziali.

Questi prodotti sono stati ad esempio utilizzati nel processo di riqualificazione di una casa indipendente, situata in una frazione di Traversetolo, un comune nel parmense (vedi QualEnergia.it, Da costruzione anni ’90 a edificio in classe A+++. Il progetto Viessmann nel parmense).

L’abitazione, costruita negli anni ‘90, disponeva di un impianto di riscaldamento ormai obsoleto che, oltre alle notevoli emissioni rilasciate, comportava anche un costo di gestione elevato.

Per l’ammodernamento della struttura, realizzato assieme a Giovanni Vecchi, progettista di Studio Clima con sede a Parma, è stato scelto un sistema integrato Viessmann: la combinazione di differenti tecnologie che lavorano insieme in modo sinergico per garantire efficienza energetica e comfort.

L’impianto comprende pannelli fotovoltaici Vitovolt 300 M-WG con potenza di 12,4 kW, un sistema di accumulo dell’energia elettrica, due pompe di calore aria-acqua Vitocal 200-S adibite al riscaldamento, raffrescamento e la produzione di acqua calda sanitaria, un sistema di accumulo per l’acqua calda sanitaria di 350 litri e una colonnina di ricarica per auto elettriche Wall Box Vec04.

L’integrazione di tutte queste tecnologie, che lavorano insieme in modo coordinato, assicura un miglioramento dell’efficienza energetica dell’edificio, una riduzione dell’inquinamento ambientale, ma anche acustico, grazie alla silenziosità dei generatori di calore Viessmann. E, soprattutto, garantisce una significativa riduzione dei costi di gestione.

Al termine dell’intervista insieme ad Alberto Villa abbiamo accennato al settore industriale hard to abate, per il quale l’azienda propone una caldaia a idrogeno verde.

Intervista a cura di Giorgia Piantanida