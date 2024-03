Ricarica EV nei settori C&I e residenziale: il mercato e una panoramica sui prodotti di Scame

La mobilità elettrica in Italia continua a crescere a due velocità, da una parte la crescita del numero di installazioni di colonnine di ricarica pubblica, che nel 2023 ha raggiunto le 50mila unità e dell’altra le vendite dei veicoli elettrici ancora troppo basse.

Durante KEY 2024, QualEnergia.it ha analizzato il mercato delle colonnine di ricarica con particolare attenzione al comparto C&I in una breve intervista con Gerald Avondo, Head of Product and services E-Mobility di Scame, un’azienda produttrice di componenti e sistemi per impianti elettrici in bassa tensione in ambito civile, terziario e industriale, nata e cresciuta tra le montagne dell’alta Val Seriana, in Provincia di Bergamo, nel Nord italia.

Proprio alle montagne della Val Seriana è ispirato il nuovo logo dell’azienda, che per celebrare i suoi 60anni ha rinnovato la propria brand identity.

Nel corso dell’intervista Scame ha presentato anche la nuova piattaforma Eleva, ordinabile da giugno 2024, le cui funzionalità sono descritte nel video.

Inoltre, un focus sulla wallbox di Scame per il settore domestico e un’analisi sui trend 2024 che potrebbero caratterizzare questo segmento del mercato.

Intervista a cura di Giorgia Piantanida