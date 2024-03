Eolico, le turbine Leitwind superano la prova di conformità alla CEI-016

Leitwind è un produttore italiano di impianti di classe megawatt (200-1000 kW), specializzato nello sviluppo di aerogeneratori pensati per progetti monoturbina e destinati all’autoconsumo, anche all’interno di Comunità energetiche. Ad oggi l’azienda ha installato più di 400 aereogeneratori in tutto il mondo.

A KEY 2024 di Rimini abbiamo incontrato Davide Albani, Head of B.U. dell’azienda per realizzare una breve analisi sui dati dell’eolico in Italia e sulle potenziali semplificazioni che potrebbero accelerare i processi autorizzativi, ci siamo poi concentrati sui progetti dell’azienda, che ha da poco concluso positivamente una campagna di prove in conformità della norma CEI-016, grazie al supporto del partner Kiwa, rappresentata in questa video intervista da Cristian Albergati, Technical Sales Account – Renewable Energies Industry Division.