Accumulo energetico per le imprese, sonnen presenta il nuovo sonnenPro FlexStack

Durante KEY2024, sonnen ha presentato il nuovo sistema di accumulo per uso commerciale sonnenPro FlexStack.

Una soluzione flessibile e adatta all’installazione esterna, ci spiega Fabio Ottavi, General Manager dell’azienda produttrice.

Il sistema può essere configurato in base alle singole esigenze in termini di potenza e capacità e utilizza solo batterie al litio-ferro-fosfato. Grazie alla configurazione modulare, FlexStack è personalizzabile in base ai requisiti energetici dell’azienda e può essere ampliato in qualsiasi momento. Potenza e capacità possono essere impostate in modo variabile e indipendente l’una dall’altra.

Un sistema di accumulo commerciale come sonnenPro FlexStack aiuta a ridurre la quantità di energia prelevata dalla rete, portando l’autoconsumo fino al 70%, con un risparmio sulla bolletta elettrica.

Intervista a cura di Giorgia Piantanida