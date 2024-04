Direttiva Case Green, l’Italia si prepara a votare contro

L’Italia, assieme all’Ungheria, si prepara a un’ultima vana resistenza contro la Epbd, la cosiddetta direttiva Case Green, approvata dal Parlamento europeo lo scorso 14 marzo cui manca solo l’approvazione degli Stati membri.

La decisione, a quanto apprende QualEnergia.it, dopo l’espressione dell’intenzione di voto con procedura scritta arrivata venerdì scorso, è stata confermata oggi, in un incontro a porte chiuse dei rappresentanti degli Stati del Coreper.

Le intenzioni di voto

Nella riunione riservata di oggi, secondo indiscrezioni, Roma e Budapest hanno annunciato che voteranno contro la nuova direttiva, la Polonia ha confermato che si asterrà, assieme a Slovacchia e Croazia; mentre tra i Paesi che avevano espresso una riserva d’esame (tra cui Svezia e Repubblica Ceca), Malta ha chiarito che voterà a favore.

Il voto ufficiale dovrebbe arrivare venerdì al Consiglio Ecofin, che, secondo quanto ci spiega chi segue il dossier, salvo colpi di scena, dovrebbe limitarsi a ratificare le posizioni già prese dai paesi.

Stando così gli schieramenti, l’approvazione della Epbd è comunque assicurata: il voto contrario italiano sembra dunque essere mosso più da una ribellione politica, magari in vista delle elezioni europee di giugno, che da una volontà reale di fermare la contestata direttiva.

La direttiva Epbd, ricordiamo, ha suscitato parecchi malumori soprattutto in Italia. Proprio alla vigilia del voto finale all’Europarlamento, alla Camera era stata approvata dalla maggioranza una mozione contraria in cui si parla, ancora una volta, di “attacco al patrimonio edilizio italiano” a causa degli obblighi di riqualificazione imposti dalla nuova normativa.

Cosa prevede la direttiva

Tra i punti più dibattuti e controversi del testo di compromesso votato dal Parlamento europeo, ricordiamo, figurano i target di rinnovamento energetico per gli edifici residenziali: questi ultimi dovranno essere almeno in classe energetica E al 2030 e D al 2033.

Gli immobili pubblici dovranno invece raggiungere le stesse classi, rispettivamente, entro il 2027 e 2030.

L’aggiornamento delle prestazioni energetiche (che può assumere la forma di lavori di isolamento o miglioramento del sistema di riscaldamento) sarebbe richiesto quando un edificio viene venduto o sottoposto a un’importante ristrutturazione o, se è in affitto, quando viene firmato un nuovo contratto.

Ciascuno Stato membro dovrebbe stabilire le misure necessarie per raggiungere gli obiettivi, tramite i piani nazionali di ristrutturazione. In sostanza, per tenere conto delle diversità nazionali, la classe G dovrebbe comprendere il 15% degli edifici meno efficienti del parco edilizio di ogni Paese.

Deroghe e novità

Sono previste diverse deroghe: ad esempio, gli Stati membri potranno esentare dagli obblighi gli edifici tutelati e quelli a uso temporaneo, oltre a chiese e luoghi di culto. Prevista anche la possibilità di esentare l’edilizia sociale pubblica, se i lavori di riqualificazione facessero aumentare gli affitti in modo sproporzionato, rispetto ai risparmi conseguibili nelle bollette energetiche.

Altre deroghe dagli obblighi di ristrutturazione sono previste per le case indipendenti con superficie calpestabile inferiore a 50 mq e per le seconde case (immobili usati meno di quattro mesi all’anno o, in alternativa, per un periodo limitato dell’anno e con un consumo energetico previsto inferiore al 25% del consumo che risulterebbe dall’uso durante l’intero anno).

Revisioni e scappatoie

Gli Stati membri potranno anche rivedere gli standard minimi di prestazione degli edifici residenziali – classe E al 2030 e D al 2033 – per ragioni di fattibilità economica e tecnica dei lavori di ristrutturazione e per ragioni legate alla disponibilità di manodopera qualificata. Ma tale deroga può riguardare al massimo il 22% degli edifici totali e non potrà essere applicata dopo il 1° gennaio 2037.

Inoltre, tutti i nuovi edifici dovranno essere a emissioni zero dal 2028; dal 2026 quelli occupati, gestiti o di proprietà di autorità pubbliche.

Altra novità è il solare obbligatorio per le nuove costruzioni entro il 2028 (ove tecnicamente ed economicamente fattibile), mentre gli immobili residenziali in fase di ristrutturazione dovranno adeguarsi entro il 2032.

Una rilevante scappatoia è stata poi concessa ai combustibili fossili nel riscaldamento degli immobili.

In linea generale, la direttiva prevede di bandire gli impianti di riscaldamento alimentati da fonti fossili per tutti gli edifici nuovi o ristrutturati, già dalla data di recepimento della direttiva stessa.

Tuttavia, sono fatti salvi gli impianti ibridi e quelli che possono utilizzare anche energie rinnovabili. In pratica, questa formulazione lascia le porte aperte alle installazioni di caldaie a gas “hydrogen ready”, cioè certificate per bruciare sia gas fossile sia, in futuro, idrogeno.