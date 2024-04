Sicurezza sul lavoro, nuove sfide e nuovi rischi con la transizione energetica

La lotta al cambiamento climatico attraverso la promozione di efficienza energetica e fonti rinnovabili è anche una lotta per la salute dei lavoratori in ogni settore. Il messaggio arriva direttamente dall’Organizzazione mondiale del lavoro (Ilo, dall’acronimo inglese) che il 28 aprile, in occasione della Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro, ha […]