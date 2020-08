Dopo la pubblicazione da parte del ministero dello Sviluppo economico del Decreto Asseverazioni e del Decreto Requisiti Ecobonus, è arrivato anche l’ultimo tassello mancante per far partire la detrazione fiscale del 110% battezzata Superbonus.

L’Agenzia delle entrate, sabato, ha infatti pubblicato il provvedimento attuativo, il modello per la comunicazione dell’opzione su cessione del credito o sconto in fattura e una circolare di chiarimenti sulla misura, introdotta come noto con gli articoli 119 e 121 del Dl Rilancio come convertito in legge.

Abbiamo raccolto qui sotto tutta la normativa e i documenti ufficiali, oltre ad alcuni nostri articoli che spiegano come funziona al misura. Per altre analisi e chiarimenti si veda anche la nostra raccolta “Tutto sul Superbonus 110%”.

Normativa e documenti ufficiali:

Come funziona il Superbonus:

Potrebbe interessarti anche: