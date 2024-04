Rigenerazione urbana, “Comuni virtuosi” grazie all’efficienza

Per contrastare problemi come il consumo di suolo, l’invecchiamento delle infrastrutture e il degrado ambientale otto rappresentanti della Lega hanno depositato alla Camera una proposta di legge sulla rigenerazione urbana. Il testo (stampato ieri a Palazzo Montecitorio) prevede che per raggiungere questi obiettivi occorra “favorire la realizzazione di investimenti pubblici orientati alla riqualificazione energetica e […]