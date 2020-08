Firmato e presto in Gazzetta il cosiddetto Dm Asseverazioni, cioè il decreto del ministero dello Sviluppo economico che disciplina il contenuto e le modalità di trasmissione dell’asseverazione dei requisiti per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 119 del DL Rilancio (come convertito in legge), la norma che istituisce la detrazione […]

Potrebbe interessarti anche: