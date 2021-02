No (almeno per il momento) al parco fotovoltaico da 62 MW che Iberdrola Renovables Italia vorrebbe costruire in Toscana su 110 ettari nel comune di Manciano (Grosseto). Il progetto, infatti, secondo l’assessore regionale all’ambiente, Monia Monni, è in contrasto con le norme toscane per quanto riguarda l’installazione dei parchi fotovoltaici a terra. Ricordiamo che con […]

