I pannelli fotovoltaici Bisol rispettano i criteri del Piano Transizione 5.0

Il Piano Transizione 5.0 trainerà le installazioni di impianti fotovoltaici nel comparto commerciale e industriale italiano?

Sono alte le aspettative degli operatori del settore, come Bisol, produttore europeo di moduli fotovoltaici ad alta efficienza che si propone come partner per le imprese che vogliono investire nel solare per ridurre i costi in bolletta.

I moduli fotovoltaici ad alta efficienza di Bisol, prodotti nell’Unione europea con energia rinnovabile, rispettano infatti i criteri del Piano Transizione 5.0.

Moduli fotovoltaici made in Slovenia

Il percorso di Bisol è strettamente legato all’Unione Europea, con un impegno costante verso standard di produzione elevatissimi. Ogni modulo solare è progettato e assemblato in Slovenia.

Investire in moduli Bisol significa quindi sostenere il futuro produttivo europeo.

Bisol è all’avanguardia nel fotovoltaico grazie a tecnologie innovative come il TOPCon, tecnologia che incrementa l’efficienza dei moduli e riduce notevolmente il loro tasso di degrado, assicurando prestazioni durature e massimizzando la produzione energetica.

I moduli Bisol sono sottoposti a test rigorosi e certificazioni rilasciate da enti terzi. Questo processo garantisce la conformità agli standard più elevati di qualità e sicurezza.

Scegliere Bisol nel contesto del Piano Transizione 5.0 significa quindi collaborare con un partner che non solo offre prodotti di alta qualità, ma condivide anche la visione di un futuro energetico sostenibile.

Per contattare il team Bisol: www.bisol.com – e-mail: [email protected]