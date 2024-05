Documenti & Report su QualEnergia.it – n. 40

INDICE n. 40 – Aprile 2024

(41 documenti)

POLICY E INCENTIVI

Conflicts of interest: the cost of investing in the energy transition in a high interest-rate era

Il breve report di Wood Mackenzie approfondisce il legame tra crescita dei tassi di interesse, inflazione e costo del capitale per lo sviluppo dei progetti di impianti a fonte rinnovabile. Tre azioni strategiche indicate ai Governi.

Memoria UPB sul DDL AS 1092 di conversione del DL 29 marzo 2024, n. 39 (agevolazioni fiscali edilizia)

Le considerazioni dell’Ufficio parlamentare di bilancio sul Dl Superbonus (memoria per commissione Finanze del Senato) che confermano alcuni orientamenti del Mef sul possibile futuro per gli incentivi edilizi.

Tassi, Pnrr, Superbonus, energia: che succederà alla crescita italiana?

Per il Centro Studi Confindustria nel biennio di previsione 2024-2025 due fattori sosterranno il Pil italiano: il taglio dei tassi di interesse e l’attuazione del Pnrr. A fare da contraltare a questi driver di crescita il depotenziamento del Superbonus e gli elevati costi dell’elettricità per le imprese.

Much more than a market

L’energia, con telecomunicazioni, difesa e settore finanziario, è uno dei pilastri per un nuovo mercato unico dell’Ue e per rilanciare la sua competitività, sbloccando i finanziamenti necessari alla transizione energetica, digitale e industriale. Raccomandazioni del piano Letta presentato al Consiglio europeo.

Legge federale svizzera su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili

Il provvedimento adottato il 23 settembre 2023 dall’Assemblea federale della Confederazione svizzera ha l’intento di garantire maggiore indipendenza e punta su solare ed efficienza. Il 9 giugno si svolgerà il referendum sulle modifiche alla legge.

Climate, Energy and Environment Ministers’ Meeting Communiqué

I grandi del mondo decidono di abbandonare gradualmente la generazione elettrica da carbone, ma solo negli impianti “unabated” (senza cattura della CO2). E spingono sul nucleare. La risoluzione del G7 di Torino (29-30 aprile 2024).

Memorie associazioni su Pniec

Memorie delle audizioni svolte il 9 aprile dalle commissioni riunite Ambiente e Attività produttive della Camera sull’aggiornamento del Piano nazionale integrato energia-clima: Anev, Coordinamento Free, Airu.

FONTI RINNOVABILI

Global Wind Report 2024

Il 2023 è stato un anno di record per l’eolico. Per la prima volta, la nuova potenza installata ha superato 100 GW (117 GW) e la capacità cumulativa i 1.000 GW (1 TW). La Cina da sola ha fatto il 65% dell’installato annuale (75 GW). Dal report del Global Wind Energy Council.

Global Offshore Wind Report

Nel 2023 la potenza eolica offshore installata a livello globale ha toccato quota 9,8 GW, superando di poco i 9,4 del 2022. La potenza complessiva ha raggiunto i 67,4 GW e quasi la metà è installata in Cina. Il quadro dei produttori di turbine per l’offshore. Report a cura del World Forum Offshore Wind.

Snapshot of Global PV Markets 2024

L’Italia è al nono posto nel mondo sia per nuova potenza fotovoltaica installata nel 2023 (5,3 GW) che per potenza totale cumulata (30,3 GW). La crescita mondiale supera i 400 GW ed è guidata dalla Cina. Seguono Unione europea e Stati Uniti. Il report della Iea.

La geotermia a emissioni nulle per accelerare la decarbonizzazione e creare sviluppo in Italia

Ipotizzando che l’Italia riesca a valorizzare anche solo il 2% del potenziale nazionale nei primi 5 km di profondità, la geotermia potrebbe contribuire al 10% della produzione elettrica al 2050. Studio curato da The European House – Ambrosetti (Teha) per Rete Geotermica.

Biogases towards 2040 and beyond

Secondo un documento di Guidehouse e European Biogas Association, nel 2040 l’Europa potrebbe produrre circa 111 mld mc di biometano, il 30% della domanda di gas del 2022. Sarebbe un incremento di 27-28 volte. Italia al quarto posto come potenziale.

Engaging citizens and local communities in the solar revolution – An Update

I progressi compiuti dal 2022 dagli Stati Ue nella diffusione e facilitazione del fotovoltaico sui tetti domestici, considerando l’impatto dei cambiamenti politici e normativi in risposta all’invasione russa dell’Ucraina e alla crisi dei prezzi energetici. Report di CAN Europe.

Le imprese italiane e la competitività nelle tecnologie verdi

Indagine di Confindustria effettuata con circa 30 interviste ai leader delle maggiori imprese nazionali operanti nelle energie verdi, con un’attenzione ai settori fotovoltaico, eolico, reti, accumuli e pompe di calore. Quale possibilità di localizzare, o rilocalizzare, in Italia la catena del valore delle tecnologie rinnovabili.

Esia Action Plan 2024

La European Solar PV Industry Alliance (Esia) pubblica un piano d’azione per favorire la concorrenza leale tra produttori europei e stranieri di moduli fotovoltaici.

Monitoraggio impatto microclimatico da FVT e A-FVT

Arpa Veneto ha pubblicato le linee guida per la valutazione dell’impatto microclimatico generato dall’installazione di impianti fotovoltaici e agrovoltaici.

Numerical study on the sensitivity of photovoltaic panels to wind load on array layout

Un gruppo di ricercatori cinesi ha esaminato sei differenti configurazioni di impianti fotovoltaici offshore, tramite simulazioni di fluidodinamica computazionale, per capire i possibili effetti dei carichi di vento sui pannelli, individuando una possibile soluzione.

STATISTICHE E DATI ENERGETICI

Rapporto mensile Terna – marzo 2024

A marzo 2024 le rinnovabili producono 10,7 TWh, un record per il mese. Anche su base trimestrale è record: con una produzione di 28 TWh (+24,4% su primo trimestre 2023) le rinnovabili coprono il 36,1% della domanda elettrica. In aumento l’apporto dell’idroelettrico e dell’import.

TRANSIZIONE ENERGETICA E INNOVAZIONI

Geopolitics of the energy transition

Le economie vanno verso un sistema energetico basato sulle rinnovabili e priorità come la sicurezza energetica si modificheranno radicalmente. Cambieranno alcune dinamiche del mercato energetico: commercio elettrico transfrontaliero, schemi di dipendenza internazionale ed equilibri geopolitici. Analisi di Irena.

Ensuring safety and health at work in a changing climate

Secondo il report dell’Organizzazione mondiale del lavoro (Ilo), la lotta al cambiamento climatico attraverso la promozione di efficienza energetica e fonti rinnovabili prevede nuove sfide per la salute dei lavoratori in ogni settore.

Rebutting 33 False Claims About Solar, Wind, and Electric Vehicles

L’impatto delle notizie false sulle tecnologie green: una disinformazione che ha smorzato l’entusiasmo dell’opinione pubblica americana. Risposte argomentate ai luoghi comuni più diffusi su solare, eolico e auto elettriche. Un lavoro di Sabin Center for Climate Change (Columbia Law School).

X-Change: The Race to the Top

Analisi del Rocky Mountain Institute sulla crescita esponenziale delle tecnologie pulite sotto la lente del dominio cinese nelle filiere produttive di molteplici settori (fotovoltaico, batterie, veicoli elettrici). Eppure, Europa e Stati Uniti sono ancora in gioco per conquistare spazi di mercato.

Le incentivate comunità energetiche rinnovabili e il loro atto costitutivo

Uno studio del Consiglio Nazionale del Notariato che ha lo scopo di fornire indicazioni alla categoria dei notai in merito sia alle possibili forme giuridiche per le costituende CER sia al contenuto dei relativi atti costitutivi, statuti e regolamenti.

MERCATO ELETTRICO ED ENERGETICO

Reconductoring with advanced conductors can accelerate the rapid transmission expansion required for a clean grid

Studio in due parti di GridLab e della Goldman School of Public Policy su come il reconductoring, cioè la sostituzione dei cavi elettrici nelle reti di trasmissione con nuovi cavi di uguale sezione e maggiore capacità, può raddoppiare la corrente che la rete esistente riesce a gestire, riducendo gli investimenti infrastrutturali.

Relazione annuale della Fondazione Ugo Bordoni

I progetti di ricerca scientifica con Rse ed Enel per l’evoluzione del modello “smart grid” e per la sicurezza delle reti. Transizione digitale ed energetica nel documento rivolto al governo e alle Commissioni parlamentari dell’istituto “in house” della Pubblica Amministrazione che opera nella ricerca e innovazione.

PPA Times (aprile)

A marzo, per la prima volta da agosto 2023 sono tornati a salire i prezzi dei PPA in Europa, mentre la potenza totale contrattualizzata con i Power Purchase Agreement è crollata rispetto al mese precedente. I dati di Pexapark, società di consulenza basata in Svizzera.

ACCUMULI E IDROGENO

Batteries and Secure Energy Transitions

Le batterie dovranno portare ad un aumento di sei volte dei sistemi di storage energetico globale per raggiungere gli obiettivi climatici al 2030: per triplicare la potenza globale di rinnovabili serviranno 1.200 GW. I materiali, le innovazioni e il quadro normativo richiesto, secondo la Iea.

Osservatorio Sistemi di Accumulo

Dati e tendenze registrate nell’Osservatorio di Anie Rinnovabili sugli accumuli in Italia, basate sui dati Gaudì-Terna, a fine dicembre 2023.

Research on the Cold Storage Characteristics of Ice Storage Photovoltaic Cold Storage

Il fotovoltaico può essere usato anche per alimentare un sistema di stoccaggio termico “a freddo”, utile per la refrigerazione di prodotti agricoli/alimentari anche nelle aree remote, dove i collegamenti alla rete elettrica sono poco affidabili e soggetti a frequenti blackout.

Thermal Energy Storage

Manuale dell’International District Energy Association sullo stoccaggio dell’energia termica: potenziale dell’accumulo di calore per l’accelerazione della decarbonizzazione, maggiori livelli di resilienza ed efficienza, risparmi su costi energetici e operativi, stabilità delle reti.

Vätgas – en ny grön bubbla

Un’analisi, in lingua svedese, che ridimensiona il ruolo dell’idrogeno in Europa, pubblicata nell’ambito di un’antologia sugli investimenti nell’acciaio in Svezia.

EFFICIENZA ENERGETICA ED EDILIZIA

Future of Heat Pumps in China

Secondo la Iea, le pompe di calore possono svolgere un ruolo per l’obiettivo della Cina del picco delle emissioni prima del 2030 e alla neutralità carbonica entro il 2060. Quelle installate negli edifici cinesi sono un quarto della capacità installata globale, e coprono circa il 4% del fabbisogno di calore.

Wide-angle spectral filter for energy-saving windows designed by quantum annealing – enhanced active learning

Ricercatori dell’Università di Notre Dame in Francia hanno sviluppato in laboratorio un filtro speciale per finestre, capace di bloccare il calore riducendo la temperatura degli ambienti interni, facendo passare al contempo tutta la luce visibile con qualunque angolazione dei raggi solari.

FONTI FOSSILI E NUCLEARE

Lo stato del gas: quali infrastrutture servono all’Italia?

Nuovi investimenti nelle infrastrutture del settore gas esporrebbero il sistema energetico italiano a molteplici rischi energetici, economici e geopolitici. Un’analisi su tre scenari possibili del think tank indipendente ECCO.

Nemici pubblici

L’Italia è tra i Paesi del G20 che finanziano di più i combustibili fossili con soldi pubblici. È in 5a posizione, davanti a Usa, Russia e Arabia Saudita, con una media annua di oltre 2 mld $ nel periodo 2020-2022. Rapporto diffuso da ReCommon, redatto da Oil Change International e Friends of the Earth Stati Uniti.

The Carbon Majors database

Nei sette anni successivi all’Accordo di Parigi, 251 GtCO2e di emissioni sono imputabili a 117 enti. E l’80% delle emissioni dal 2016 al 2022 legate alla produzione di combustibili fossili e cemento può essere ricondotto a soli 57 enti. Studio di Influence Map.

CLIMA ED EMISSIONI

The economic commitment of climate change

Per il Potsdam Institute for Climate Impact Research il cambiamento climatico ridurrà del 19% il Pil globale entro la metà del secolo, indipendentemente dalle future scelte in materia di emissioni. I danni provocati ad agricoltura, infrastrutture, produttività e salute costeranno circa 38mila mld $ entro il 2050.

European climate risk assessment

La prima valutazione del rischio climatico per conto della Commissione europea condotta dall’Agenzia europea dell’ambiente per la Commissione europea, con il contributo di Eurac Research: mette in luce i possibili impatti futuri su ambiente, società ed economia europea, con particolare attenzione per il settore energia.

Sentenza della Corte europea dei diritti umani

La Corte europea dei diritti umani (ECHR) ha accolto in parte il ricorso dell’associazione svizzera Verein KlimaSeniorinnen (Anziane per il clima Svizzera), contro lo Stato federale, accusato di non aver agito a sufficienza per mitigare gli effetti del surriscaldamento globale.

MOBILITÀ E VEICOLI ELETTRICI

Global EV Outlook 2024

Nel 2024 le vendite di auto elettriche raggiungeranno circa 17 milioni su scala globale. Nel primo trimestre, il mercato ha registrato un +25% rispetto allo stesso periodo 2023. Stime e analisi a cura della Iea su come sta evolvendo il settore automotive in tutto il mondo.

Electric Vehicles Are Driving Rates Down for All Customers

Analisi di Synapse Energy Economics sugli effetti che la diffusione delle auto a batteria sta avendo negli Usa sui prezzi dell’elettricità. I proprietari di veicoli elettrici hanno fanno risparmiare oltre 3 mld $ netti a tutti gli americani sulla bolletta della corrente.

