SMA Italia presenta i nuovi uffici a Milano Rogoredo

Gestione intelligente dei consumi energetici, spazi condivisi che favoriscono l’apprendimento reciproco e una posizione strategica scelta per favorire la mobilità sostenibile.

Sono alcune delle caratteristiche distintive dei nuovi uffici di SMA Italia, a due passi dalla stazione di Milano Rogoredo, inaugurati il 29 aprile.

Durante l’evento QualEnergia.it ha intervistato Valerio Natalizia, Regional Manager South Europe, SMA Solar Technology AG.

Il numero uno di SMA Italia, dopo aver presentato il concept che c’è dietro la scelta dei nuovi spazi di lavoro, si è concentrato su un’analisi del mercato italiano del fotovoltaico.

L’azienda tedesca punta fortemente sul Made in Europe, ha realizzato un nuovo stabilimento in Germania raddoppiando la capacità produttiva, sta ampliando la produzione in Polonia e presto realizzerà un nuovo stabilimento negli Stati Uniti per agevolare un aumento delle vendite in quest’area.

Intervista a cura di Giorgia Piantanida