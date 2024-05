Fotovoltaico, il Friuli riprova a limitare i nuovi impianti a terra

Il Friuli Venezia Giulia, al pari di altre Regioni, punta a limitare le nuove installazioni di impianti fotovoltaici, soprattutto nelle aree agricole (con qualche eccezione per l’agrovoltaico, come vedremo), in attesa del decreto nazionale sulle aree idonee alle fonti rinnovabili, attuativo del decreto legislativo 199/2021. Un intero articolo del disegno di legge 18 “Omnibus”, in […]