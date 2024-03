Fotovoltaico e standard di formazione globali

Il Global Solar Council (Gsc) e la Global Wind Organization (Gwo) collaboreranno per introdurre standard di formazione globali per i tecnici del fotovoltaico. Lo ha reso noto Gsc con una nota pubblicata lo scorso 21 marzo.

Garantire la disponibilità di una forza lavoro qualificata e formata secondo un sistema di certificazione affidabile sarà fondamentale – secondo le due associazioni – per supportare la crescita attesa del settore.

Il progetto si chiamerà Solar Training Standards Initiative e si baserà sulle competenze e sulle reti del Global Solar Council, l’associazione internazionale che rappresenta ogni parte della catena del valore del solare fotovoltaico, dal polisilicio al riciclaggio a fine vita, e sulla rete di sviluppo della formazione di Global Wind Organization, ente per gli standard di formazione per l’eolico.

Come è avvenuto quando sono stati introdotti gli standard Gwo per i tecnici eolici nel 2012, la mancanza di formazione standardizzata a disposizione dei datori di lavoro del settore FV ha rappresentato un ostacolo per gli sviluppatori di asset, spiegano le due associazioni.

I risultati iniziali previsti dall’iniziativa includono lo sviluppo di un pacchetto di moduli di formazione standardizzati che coprano i processi di lavoro più comuni e affrontino i pericoli e i rischi che riguardano i tecnici del solare fotovoltaico su larga scala.

La riduzione dei costi, la garanzia di maggiore sicurezza e il miglioramento della produttività sono i fattori chiave che hanno guidato Gsc e Gwo a sviluppare la Solar Training Standards Initiative.

Sonia Dunlop, Ceo del Global Solar Council, ha dichiarato: “Si prevede che il settore dell’energia solare aggiungerà fino a 1 TW di nuova capacità all’anno a partire dal 2030. Il che significa che dobbiamo anche aumentare la nostra forza lavoro qualificata per soddisfare questa domanda. Avere uno standard globale è essenziale data la natura globale del settore solare, in modo che i lavoratori possiedano competenze universalmente riconosciute e trasferibili”.