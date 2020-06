I dati dell’agenzia di rete federale, la Bundesnetzagentur, mostrano che ad aprile si sono connessi 379,9 MW di nuova potenza FV, in leggero aumento rispetto ai mesi precedenti, segnando un record per l’anno in corso. Ancora più significativo il fatto che a trainare la crescita ad aprile siano stati soprattutto gli impianti su tetto, con […]

Potrebbe interessarti anche: