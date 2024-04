Inaugurato in Germania il parco solare più grande d’Europa

Con i suoi 605 MW di potenza, l’impianto solare inaugurato ieri dalla società di investimenti tedesca Hansainvest Real Assets a Witznitz, vicino Lipsia, in Germania, diventa il più grande progetto fotovoltaico operativo in Europa. Prima della sua messa in servizio, il “titolo” apparteneva al progetto Núñez de Balboa da 500 MW, situato tra i comuni […]