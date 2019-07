Un disegno di legge del Movimento 5 Stelle modifica il contestatissimo art. 10 su sconto in fattura e cessione del credito ai fornitori di interventi incentivati con ecobonus, sismabonus e detrazioni per le ristrutturazioni, mentre un secondo ddl PD lo vorrebbe stralciare.

Non ci sarà la possibilità di cedere il credito agli istituti di credito, chiesta da diverse associazioni di installatori e artigiani, ma il ruolo della banca lo potrebbe ricoprire la stessa Agenzia delle Entrate, consentendo così di non penalizzare, a favore dei grandi, quelle aziende che non hanno le spalle abbastanza larghe per poter usufruire […]

Potrebbe interessarti anche: