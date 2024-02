Superbonus, gli Iacp possono ancora ricorrere alla cessione del credito

Lo stop alla cessione dei crediti connessi al Superbonus non riguarda gli Istituti autonomi case popolari (Iacp) e gli analoghi enti di house providing.

Lo ha chiarito la sottosegretaria al ministero dell’Economia e delle Finanze, Lucia Albano, in una risposta a un’interrogazione presentata in Commissione Finanze della Camera dai deputati del Gruppo Misto Franco Manes e Renata Gebhard (link in basso).

Gli Iacp e le cooperative possono ancora scegliere questa opzione secondo le deroghe previste dal Decreto blocca cessioni (DL 11/2023, convertito nella Legge 38/2023), a condizione che risultino costituiti entro il 17 febbraio 2023, data di entrata in vigore del decreto.

La deroga, precisa il Mef, vale però solo per i soggetti espressamente indicati dal testo. Quindi i lavori per condomìni a prevalente proprietà degli Istituti autonomi case popolari, ma non interamente Iacp, non potranno fruire della cessione del credito.

L’opzione poi è consentita solo se i titoli abilitativi, o le prove atte a dimostrare l’avvio dei lavori, sono stati acquisiti prima dell’entrata in vigore del decreto.

Pertanto i nuovi lavori possono essere agevolati solo con il Superbonus sotto forma di detrazione Irpef, eccezion fatta per le aree dei crateri sismici, dove l’agevolazione continua ad essere disponibile fino alla fine del 2025 con l’aliquota originaria più vantaggiosa del 110%, anche attraverso lo sconto in fattura e la cessione del credito.

Questa tipologia di interventi necessita della stipula di contratti assicurativi entro un anno dalla data di conclusione dei lavori, come sancito dal nuovo decreto Superbonus (DL 212/2023).

Albano ha anche ricordato nell’interrogazione quali sono le aliquote del Superbonus attualmente in vigore, anche per gli Iacp e gli enti analoghi: al 70% per le spese sostenute nel 2024, e al 65% per il 2025.