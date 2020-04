La Francia continua a puntare verso gli obiettivi fissati dal suo programma per le fonti rinnovabili (PPE, programmation pluriannuelle de l’énergie), modificando però alcune scadenze a causa dell’emergenza coronavirus, in modo da “accompagnare” lo sviluppo del settore nei prossimi mesi. Così il ministro francese della Transizione ecologica, Elisabeth Borne, afferma in una nota che l’ultima […]

Potrebbe interessarti anche: