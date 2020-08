A luglio è stato realizzato un impianto fotovoltaico commerciale di 130 kW con 400 kWh di accumulo, presso la storica azienda Rizzuto Imbottiture srl di Campobello di Mazara, in provincia di Trapani.

General Contractor del progetto, la A29 srl, azienda che ha curato il dimensionamento, la progettazione e la realizzazione dell’impianto, mentre il distributore Energia Italia srl ha fornito tutte le tecnologie impiegate.

Si tratta di uno dei primi impianti con un accumulo con capacità di 400 kWh in Italia e sicuramene il più grande della Sicilia Occidentale.

È stato realizzato con il nuovo sistema di inverter per accumulo ibrido trifase Azzurro HYD 20000 da 20 kW, prodotto lanciato da poche settimane sul mercato internazionale da Zucchetti Centro Sistemi.

I moduli fotovoltaico sono quelli ad alta efficienza Q Peak Duo G5 da 325W di Q Cells. L’accumulo al litio è con batterie Pylontech.

La Rizzuto Imbottiture è un’azienda siciliana specializzata nella lavorazione di fibre naturali, artificiali e sintetiche, da sempre attenta alla sostenibilità e alla tutela dell’ambiente: “Tutto quello che produciamo nei nostri stabilimenti è riciclabile, gran parte delle nostre materie prime sono ottenute a loro volta da materiali riciclati come ad esempio le bottiglie in plastica”, ha detto Lorenzo Rizzuto, CEO dell’azienda.

“Per la seconda volta realizziamo un impianto fotovoltaico sui nostri stabilimenti produttivi, con lo scopo di migliorare i nostri processi attraverso l’utilizzo di fonti di energia rinnovabile.”

Grazie al suo know how di efficientamento energetico la A29 srl ha risposto alle esigenze del cliente. Ne è nata così una soluzione di riqualificazione energetica tecnologicamente avanzata.

“Un’azienda come la Rizzuto Imbottiture si caratterizza per avere una lavorazione a ciclo continuo, con impiego di macchinari che hanno elevati consumi energetici – ha spiegato Giovanni Tumbarello, Responsabile Tecnico di A29 – dunque l’esigenza dell’azienda era quella di efficientare e razionalizzare il fabbisogno e di utilizzare l’energia prodotta anche nelle fasce serali e notturne di lavorazione. Dal confronto con l’imprenditore, molto attento nell’ambito dell’Energy Management, è risultato necessario progettare e attuare un piano di azione, implementando le risorse presenti in sito, per migliorare la prestazione energetica aziendale in tutte le fasce di consumo”.

“ L’impianto fotovoltaico rappresenta un bellissimo esempio di applicazione della nostra nuova famiglia di inverter per l’accumulo ibrido trifase – ha detto Riccardo Filosa, Sales Director di Zucchetti Centro Sistemi – e al tempo stesso si tratta di uno degli impianti più grandi realizzati finora, a pochi mesi dal lancio del nostro prodotto, una tecnologia che il mercato stava aspettando e che è risultata vincente tanto per prestazioni tecniche quanto per praticità di installazione. Come Zucchetti Centro Sistemi siamo orgogliosi di aver preso parte a questo bellissimo progetto, supportando Energia Italia per la vendita e A29 per la messa in opera”.

Giuseppe Maltese, Direttore Commerciale di Energia Italia ha spiegato come “i progetti condivisi portano sempre maggiori risultati. Il ruolo del Distributore non è solo quello di ‘vendere la tecnologia al miglior prezzo’, ma accompagnare l’azienda installatrice dalla progettazione alla messa in funzione dell’impianto. In questo importante progetto abbiamo fatto da trait d’union tra la A29, Zucchetti Centro Sistemi e Q Cells, favorendo il connubio tra tecnologie e competenze tecniche, puntando su tecnologie di massima affidabilità, dando garanzia di producibilità e assistenza alla committenza”.

“Il progetto realizzato dalla A29 rappresenta il giusto riconoscimento del lavoro sinergico compiuto da Hanwha Q CELLS con i propri partner come Energia Italia. Le nostre soluzioni – dice Ignazio Sasanelli, Head of Strategic Business Development Italia – vengono premiate per i risultati e la grande affidabilità espressa nel tempo, soprattutto nel segmento on roof sul quale da sempre si concentra la nostra spinta innovativa e ricerca tecnologica”. Esso dimostra – conclude Sasanelli – come per installatori e committenti il poter contare sul supporto diretto di un team di esperti disponibile in loco oltre che di una gamma di soluzioni puntualmente aggiornata alle principali normative ed evoluzioni, è una garanzia di massima valorizzazione e sicuro affidamento nell’orientamento delle scelte progettuali”.

