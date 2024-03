Edp installerà 80 impianti solari sui tetti dei negozi Decathlon

Fotovoltaico sui tetti dei punti vendita Decathlon: EDP, società globale che produce, distribuisce e fornisce energia elettrica, ha firmato un accordo con la catena di articoli sportivi per realizzare 80 impianti sugli stabilimenti del gruppo in sei Paesi europei, in particolare in Italia, entro il 2026. Entro quella data, Decathlon vuole ridurre le proprie emissioni […]