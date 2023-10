Energia Italia, distributore specializzato per il fotovoltaico e le tecnologie rinnovabili, inserisce nel proprio catalogo il nuovo brand DMEGC Solar, produttore di moduli fotovoltaici.

DMEGC Solar Energy è un ramo dell’azienda DMEGC Magnetics che fa parte del gruppo Hengdian, una delle maggiori imprese private in Cina.

Produttore di moduli solari con celle di produzione propria, oltre ai moduli standard da 60 celle, DMEGC ha ora iniziato la produzione di moduli da: 54, 66, 72 e 78 celle.

I moduli fotovoltaici DMEGC Solar hanno diverse caratteristiche tecniche apprezzate dal mercato internazionale.

Innovazione e qualità: l’azienda lavora per l’ottimizzazione dei processi produttivi e lo sviluppo di nuovi prodotti. I moduli sono certificati ISO 9001/14001 secondo le norme internazionali IEC 61370, utilizzando i controlli di qualità TQC e SPC. Ogni modulo che lascia lo stabilimento viene sottoposto a una serie di test di sicurezza e affidabilità, affinché possa assicurare la sua efficienza nel tempo.

Celle N-Type: è una tecnologia di celle solari ad alta efficienza; le celle sono meno soggette a impurità metalliche, favorendo longevità e affidabilità. Questo tipo di celle garantisce una migliore performance in termini di densità di potenza.

Mezze celle: tutti i moduli fotovoltaici DMEGC Solar impiegano mezze celle. Questa tecnica permette una maggiore efficienza, ma fornisce una garanzia anche in termini di maggiore resa quando alcune celle sono completamente o parzialmente ombreggiate.

M6/M10: l’azienda produce autonomamente le celle FV per i suoi pannelli. Nella serie attuale vengono impiegate celle M6 o le nuove e più grandi M10. Oltre a differenziare i prodotti in base alla tecnologiw produttive impiegate, punta anche sull’eleganza dei prodotti proposti, con la linea Full Black. Tutte le taglie di modulo (incluse M6 e G1) dispongono di tutte le certificazioni per il revamping e il repowering in ambito Conto Energia. Il modulo Full Black di DMEGC Solar ha vinto il premio TÜV NORD Quality & Performance Award 2023.

Garanzia: DMEGC Solar garantisce la qualità fisica ed elettrica dei suoi prodotti dai 12 ai 25 anni.

La buyer manager di Energia Italia, Daniela Favilla (nella foto) spiega che “la politica di acquisto di Energia Italia punta ad avere in portfolio prodotti di qualità con un buon posizionamento nelle classifiche mondiali e Europee. DMEGC Solar è stata riconosciuta da Bloomberg ‘Tier 1 Solar Panels Manufacturers’ per qualità e affidabilità dei prodotti e per l’efficienza delle soluzioni proposte”.

Infine, l’azienda è entrata tra i primi 10 produttori di moduli nel 2022 secondo PVTech (edizione marzo 2023) e a livello europeo ha ottenuto il prestigioso riconoscimento di “Top Brand PV Modules” per il sesto anno consecutivo.

Nella classifica Altman Z score di Sinovoltaics, DMEGC Solar è inoltre tra i primi 2 posti per solidità finanziaria ed è certificata SA8000, per l’impegno per i diritti umani a tutela dei suoi lavoratori.

I modelli proposti da Energia Italia (schede tecniche):

Potrebbe interessarti anche: