Le ultime tecnologie disponibili e le dimostrazioni pratiche sui segmenti residenziale, commerciale e utility scale. E quello che c’è da sapere sul Decreto FER 1. Workshop in aula e webinar.

Dopo il successo del primo semestre, torna il tour dedicato all’innovazione nel fotovoltaico curato da SMA Italia.

Con oltre 500 partecipanti in soli sei mesi ai Technology Day e alle Solar Academy, l’azienda he registrato un record di adesioni durante le sue 9 tappe in tutta Italia.

A partire da settembre raddoppia, come spiega Valerio Natalizia, Regional Manager SMA South Europe: “Durante la prima parte dell’anno abbiamo registrato una copiosa adesione, con valori di gradimento di gran lunga superiori alla media. Per questo abbiamo incrementato le date delle Solar Academy nel secondo semestre, prevedendo anche un doppio appuntamento digital, con i webinar, e due giornate dedicate agli EPC e al Decreto FER 1. Il nostro obiettivo è offrire un’esperienza formativa altamente specializzata, creata su misura per gli esperti del settore fotovoltaico”.

L’iniziativa si inserisce all’interno della strategia che ha portato al lancio del nuovo SMA Partner Program, il programma di fidelizzazione dedicato agli installatori di impianti residenziali e ai grandi installatori/EPC per il segmento commerciale che prevede, tra le altre cose, un programma di formazione ad hoc su tutto il territorio, per poter rispondere alle nuove sfide del settore ed essere sempre aggiornati sulle ultime innovazioni.

È già possibile iscriversi sul sito ufficiale di SMA per partecipare alla Solar Academy Utility che dopo Roma, arriverà in Puglia, a Bari, con un ampio focus sulla progettazione di impianti utility scale e ai 4 appuntamenti della Solar Academy Residential, che toccheranno le città di Milano, Torino, Arezzo e Bari, privilegiando un taglio pratico su installazione dei sistemi fotovoltaici, storage e smart home.

Inoltre, la grande novità di questo semestre è rappresentata dagli appuntamenti online e dagli EPC Summit. I webinar, ne sono stati previsti 6 in 4 mesi, saranno dedicati alla pianificazione dei sistemi energetici integrati, alla gestione intelligente dei dati energetici, al monitoraggio continuo dell’impianto e alla sua corretta ottimizzazione; mentre gli EPC Summit che si terranno a settembre a Milano e Roma saranno due eventi esclusivi con un ampio focus sul Decreto FER 1, per fare chiarezza su come accedere agli incentivi per le energie rinnovabili.

“SMA crede fortemente negli eventi che organizza, che non sono solo l’occasione di conoscere e approfondire le novità riguardanti i prodotti e le soluzioni proposte nel panorama del fotovoltaico, ma rappresentano i momenti migliori che SMA ha a disposizione per incontrare partner, distributori e installatori per comprenderne le loro necessità e bisogni”, conclude Natalizia.

