SMA Italia, dal 9 novembre parte il roadshow dedicato allo storage

Parte il prossimo 9 novembre, in provincia di Brindisi, il roadshow di SMA Italia, un viaggio a tappe alla scoperta delle nuove soluzioni storage dedicate al fotovoltaico residenziale e C&I.

Le tappe successive toccheranno diverse regioni d’Italia, tra cui Veneto, Piemonte, Campania, Lombardia ed Emilia-Romagna (il calendario).

Gli eventi verranno organizzati in collaborazione con i principali partner commerciali dell’azienda e sono rivolti a tecnici e installatori che operano nel mercato italiano del fotovoltaico.

Le novità in arrivo

Durante gli incontri SMA Italia presenterà i suoi prodotti per il segmento domestico della linea “SMA Home Storage Solution”, tra questi: Sunny Boy Smart Energy, l’inverter ibrido monofase per la generazione e l’utilizzo flessibile dell’energia solare dedicato ai privati e SMA Home Storage, la prima batteria modulare di SMA per il residenziale.

Per il comparto C&I, l’azienda mostrerà il suo inverter con batterie Sunny Tripower Storage X e l’armadio batterie SMA Commercial Storage, scalabile modularmente.

Si tratta in questo caso di una nuova soluzione, già certificata per l’allaccio alla rete elettrica italiana in bassa tensione, studiata per aumentare l’efficienza energetica, riducendo i costi per le aziende.

“L’innovazione costante dei nostri prodotti è essenziale, e non a caso recentemente abbiamo investito in una linea di produzione d’avanguardia”,ha dichiarato Valerio Natalizia, Amministratore Delegato di SMA Italia.

“Teniamo però ugualmente all’ascolto del mercato locale, e questo – spiega Natalizia – è possibile grazie alla collaborazione preziosa dei nostri partner, degli installatori e dei progettisti con cui collaboriamo. Queste nuove soluzioni saranno un passo avanti fondamentale per rafforzare questi due segmenti in Italia e per la diffusione delle soluzioni di storage. Un obiettivo che consentirà ancora di più di utilizzare il fotovoltaico come fonte energetica programmabile”

Iscrizioni al roadshow