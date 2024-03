Formazione fotovoltaico: il 4 aprile tre webinar di SMA Italia

Per rispondere alle numerose richieste di nuovi corsi di formazione, SMA ha messo in calendario 4 nuovi webinar tutti in programma per il prossimo 4 aprile.

Qui il dettaglio degli argomenti, orari e link di iscrizione ai webinar:

4 aprile 2024 – ore 9-11 | Commissioning delle soluzioni SMA Home Energy

Durante questo webinar gratuito, organizzato dalla Solar Academy di SMA Italia, sarà possibile approfondire le procedure di messa in servizio delle soluzioni SMA per il mercato residenziale, con particolare riferimento agli inverter ibridi Sunny Boy e Sunny Tripower Smart Energy, alla batteria SMA Home Storage e agli inverter “classici” Sunny Boy AV-41 e Sunny Tripower AV-40.

4 aprile 2024 – 11:30-13:30 | Commissioning delle soluzioni SMA Commercial Energy

Grazie a questo webinar gratuito sarà possibile approfondire le procedure di messa in servizio delle soluzioni SMA per il mercato C&I, con particolare riferimento all’inverter Sunny Tripower X, CORE1 e CORE2.

4 aprile 2024 – 15-17 | Monitoraggio SMA via Sunny Portal powered by ennexOS

Durante questa diretta sarà possibile approfondire le procedure di messa in servizio del Data Manager M e registrazione sul Sunny Portal powered by ennexOS.

È possibile partecipare ai corsi previa registrazione, il link per accedere al webinar verrà inviato in automatico a seguito della compilazione del form di accredito.